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Günümüzde tüm ulaşım; uçaklar, kara taşıtları, gemiler, trenler vb. olmak üzere havayolu, karayolu ve denizyolu üzerinden sağlanmaktadır. Peki, İzmir Uşak arası otobüsle, arabayla ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Uşak İzmir Arası Kaç Km?

Uşak’tan hareket ederek İzmir’e varmayı amaçlayan bir kişinin bu yolculukta gideceği mesafe, seçilen ulaşım şeklinin ne olduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu iki nokta arasında hususi ve kişiye özel bir araçla yapılan seyahatte yaklaşık 220 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıma kabiliyetine sahip olan bir otobüsle yapılan seyahatte 218 kilometre, uçak ile yapılan yolculukta ise kuş uçuşu mesafe olarak 190 kilometre yol kat etmektedir.

Uşak İzmir Arası Kaç Saat?

Tıpkı iki şehir arasındaki mesafede olduğu gibi, Uşak ile İzmir arasında yapılacak olan seyahatlerde, seçilen vasıtanın ne olduğu o yolculukta harcanan zamanı da belirlemektedir. Bu iki vilayet arasında yapılan bir yolculuk, özel bir araçla yapılıyorsa yaklaşık olarak 2 saat 50 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılırsa 3 saat 20 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise havayoludur. Uşak ile İzmir arasında yapılan bir uçak yolculuğunun süresi 1 saat 20 dakikadır.

İzmir Uşak Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir ile Uşak arasında karayolu bağlantısını sağlayan birden fazla alternatif yol bulunmakta ve tercih edilen yolun mesafesi, yolculuğun süresini de belirlemektedir. Hususi bir araçla bu iki şehir arasında yapılan bir yolculuk, D300/E96 karayolu üzerinden gerçekleşirse 2 saat 52 dakika, İzmir Uşak Yolu üzerinden gerçekleşirse 3 saat 16 dakika, O5 Otoyolu üzerinden gerçekleşirse de 3 saat 22 dakika sürmektedir.

İzmir Uşak Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında sefer yapan bir şehirlerarası yolcu otobüsü ile yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 3 saat 20 dakika sürmektedir.

İzmir Uşak Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Uşak Havalimanı arasında gerçekleşen bir uçak yolculuğunun süresi ortalama 1 saat 20 dakika sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut