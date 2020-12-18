Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda polis, Uşak Adliyesi'ne giderek, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şikayet dilekçesinin ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.

‘TÜRK POLİSİ DEVLETİN BAYRAĞINI SAVUNACAK”

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığını belirten Gezer, şöyle konuştu: "PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Öte yandan dün Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gergerlioğu'nun iddialarının yalan olduğu, ilgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Uşak polisi 3 ay önce üniversite de FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 30 üniversite öğrencisi kadın gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen kadınlardan 5’i tutuklandı. Bu operasyonun ardından

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30'a yakın kadına 'çıplak arama' şeklinde işkence yapıldığını söylemişti. Bu iddia 3 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Uşak valisi Funda Kocabıyık, bu iddiaları yalandı.