Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Görüşme sırasında Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillo’ya Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossi’nin imzalı formalarını hediye etti. Bakanlar, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

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