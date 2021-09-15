AB, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere yasak teklif edecek

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Açıklamasında, "Dünya çapında iş yapmak iyidir, küresel ticaret dünya çapında iyi ve gerekli ancak asla insanların özgürlük ve onurunun bedeli pahasına yapılamaz.”

Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen konuşmada savunmada güçlenme, iklim değişikliği ile mücadele, Covid-19, siber güvenlik ve Avrupa’nın geleceği hakkında satır başlıkları vardı.

Ayrıca, Euronews’in aktardığı habere göre AB’nin Afganistan’a yaptığı insani yardımın 100 milyon avro daha yükseltileceği bildirildi. Aktarılan haberde, "Avrupa Birliği, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki eski yönetime sağladığı 1 milyar avroluk kalkınma yardım fonunu" durdurmuş olduğu da belirtildi.