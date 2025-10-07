Habertürk
        Urla nerede? Urla hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ege'nin huzur dolu kasabası Urla, her yıl tatilcilerin ilk geldiği tatil noktalarından biridir. Köklü tarihi, huzur dolu denizi ve sakinleştirici doğasıyla şehrin en özel ilçelerinden biri hâline gelmiştir. Şehir merkezine yakınlığıyla da birçok kişinin uğrak noktasıdır. Bu anlamda hem yaşam hem tatil için ideal görülür. Peki Urla nerede? Hangi şehirde?

        Giriş: 07.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:18
        Urla nerede?
        Urla, Ege’nin benzersiz doğasıyla çevrili, tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği bir sahil ilçesidir. Bulunduğu şehrin merkez noktasına yalnızca yarım saatlik bir mesafede konumlanır. Taş evleri, butik otelleri, gurme restoranları ve sanat galerileri ile popüler olmuştur. Buradan çoğu zaman “Ege’nin gizli cenneti” olarak bahsedilir. Doğa severlerin ilgisini çeken Urla konumu nedir? Burası hangi özellikleri taşıyor? İşte merak ettikleriniz…

        URLA NEREDE?

        Urla nerede? Ülkemizin batı ucunda bulunan Urla, Ege’de yer alan bir ilçedir. Bulunduğu ilin merkezine 35 km uzaklıkta konumlanır. İzmir Yarımadası üzerinde konumlanan bu sakin sahil kasabasının doğal güzellikleri turistler tarafından beğeni toplar. Bu nedenle her yıl buraya gelen sayısız turist vardır.

        URLA HANGİ ŞEHİRDE?

        Urla hangi şehirde? İzmir’e bağlı bir ilçe olan Urla, Çeşme Yarıması’nda bulunur. Buradan şehir merkezine ulaşım son derece kolaydır. İzmir’de gözde sahil bölgeleri arasındadır. Bu da Urla’yı İzmir dendiğinde akla ilk gelen ilçelerden biri yapar.

        URLA HANGİ İLDE?

        Urla hangi ilde? Şehrin 30 ilçesinden biri olarak göze çarpan Urla, merkeze yakın konumuyla beğeni toplar. Yerli ve yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği bir destinasyon olarak öne çıkar.

        URLA HANGİ BÖLGEDE?

        Urla hangi bölgede yer alıyor? Ege Bölgesi sınırlarında olan Urla, tipik Akdeniz iklimiyle göze çarpar. Bu nedenle yazları burası çok sıcaktır. Ayrıca kışlar da yağışlıdır. Ancak çoğunlukla kış dönemi ılık geçer.

        URLA KONUMU NEDİR?

        Urla konumu nedir? İzmir Körfezi’nin batı kısmında yer alan Urla, Karaburun Yarımadası başlangıcında da yer alır. Diğer konumlar ise şöyledir;

        • Doğusunda Güzelbahçe,
        • Batısında Çeşme,
        • Kuzeyinde Seferihisar,
        • Güneyinde Ege Denizi yer alır.

        URLA NASIL bir YER?

        Urla, birçok kişi tarafından sevilen bir ilçedir. Milattan önce 2000’li yıllara kadar uzanan tarihiyle beğeni toplar. Burası, antik dönemde de olan bir ilçedir. Bu dönemde adı ise “Klozomenai” olarak geçer. Zeytinyağı üretiminin ilk yapıldığı bölgelerden biri olan Urla, bağcılık ve şarap üretiminde de göze çarpmaya başlamıştır.

        Urla, yaz ayının en hareketli geçtiği yerler arasındadır. Burada özellikle “Urla Enginar Festivali” gibi etkinliklerle kültürel zenginliğin korunduğu bir yerdir. Sahip olduğu sahil kasabası atmosferi, birçok turistin burayı ziyaret etmesini sağlar. Butik oteller, tarihi taş evler, sakin atmosfer ve göz alıcı deniz görüntüsüyle gelenlerin gözünü kamaştırır.

        URLA HAKKINDA BİLGİLER

        • Mavi bayraklı plajlarıyla göze çarpar.
        • Organik tarım çiftlikleri, kaliteli üzüm ve zeytin bağları ile beğeni toplar.
        • Yıl boyu Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
        • Urla, Antik dönemlerde ilk zeytinyağı üretiminin yapıldığı yerlerden biridir.
        • Organik ürünlerle hazırlanan yemekleriyle zengin bir mutfağa da sahiptir.
        • Poyraz ve lodos rüzgârları burada yıl boyunca etkilidir.
        • Urla mutfağı, özellikle balıkçılık konusunda çok gelişmiştir.

        URLA GEZİLECEK YERLER

        • Urla Sanat Sokağı
        • Çeşmealtı
        • Demirciler Plajı
        • Yassıca Adası
        • Malgaca İçmeleri
        • Karantina Adası
        • Klazomenai Antik Kenti
        • Güvendik Tepesi
        • Bademler Köyü
        • Gülbahçe Ilıcası
        • Urla Sualtı Müzesi
        • Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi
        • Kösem Zeytinyağı Müzesi
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
