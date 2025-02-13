Urla Gastronomi Film Festivali'nin teması 'Sofradan Beyaz Perdeye'

"Bir tabak yemek, bir hikâyenin başlangıcıdır" mottosuyla yola çıkan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nde, gastronomi ve sinemanın kesişim noktasında, yerel mutfak kültürünün sinemadaki derin anlamı keşfedilecek.

Festivalde Sinemanın Derin Anlatıcı Gücü Sunulacak

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"Sofradan Beyaz Perdeye" ana temasıyla bu sene ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, izleyicilere yalnızca gastronomiyi değil, aynı zamanda sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedefliyor. Yemeklerin beyaz perdede bir karakter gibi hayat bulduğu, bir sanat biçimine dönüştüğü bu keşif yolculuğunda, gastronomi ile sinemanın benzersiz birleşimi festival boyunca gözler önüne serilecek.

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Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali'nde, yemeklerin sinemada nasıl bir anlatı aracına dönüştüğü de keşfedilecek. “Bir filmdeki mutfak, sadece fiziksel bir mekân olmanın ötesine geçer. Bazen bir karakterin içsel çatışmalarını simgeler, bazen bir topluluğun geçmişini yansıtır, bazen de bir kültürün kendini ifade etme biçimi olur.” Festival boyunca bu anlatılar üzerine etkinlikler düzenlenecek.

Sinema ve Gastronominin Buluşma Noktası

Urla’nın ve bölge gastronomisinin dünyaca tanınmasına katkı sağlamayı hedefleyen festival 2-3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Urla’da gerçekleşecek festival bu sene ilk kez düzenlenecek. Festival boyunca ilham verici paylaşımlar katılımcılarla buluşacak ve katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşatılacak.

Festival kapsamında, gastronomi ve sinema atölyeleri ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak. Söyleşiler ve tadım deneyimleri ile festivalin dinamik yapısı katılımcılara yansıtılacak.

Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek ve bu alandaki yaratıcı girişimlere destek vermek amacıyla düzenlenecek festival kapsamındaki etkinlikler ana merkez Urladam’ da olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu‘nda gerçekleşecek.