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        Haberler Gündem Çevre Urla'daki kirliliğe 3.7 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Urla'da çevreye zarar veren atıklara 3.7 milyon TL ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, açık alana dökülen atıklar nedeniyle Urla Belediyesi ile özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira para cezası uyguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:02
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        Urla'daki kirliliğe 3.7 milyon TL ceza
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        İzmir'in Urla ilçesinde açık alana dökülen atıklar nedeniyle Urla Belediyesi ile özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası kesildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

        Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

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        Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı.

        Ayrıca, olayla ilgili olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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