Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. | Dış Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. | Dış Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla bir araya geldiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

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Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şara ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor." denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ve Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.