Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle tatilde
Bir süredir fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilsiyle çıktığı tatilden paylaşım yaptı
Giriş: 30.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:52
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada ve sevgilisi Sayna Soleimanpour ile tatile çıktı.
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Kaygılaroğlu, çıktığı tatilden sevgilisi Sayna Soleimanpour ile birlikte çektiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.
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37 yaşındaki oyuncunun, yer yer sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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