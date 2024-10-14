Uraz Kaygılaroğlu, kafa dinlemek için İtalya'ya gitti
Uraz Kaygılaroğlu, birkaç ay önce çektirdiği 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğrafların, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetlerinin ardından tekrar gündeme gelmesiyle bir hayli zor günler geçirmişti. kaygılaroğlu, yaşanan son olayların ardından kafasını toplamak için İtalya'ya tatile gitti
Uraz Kaygılaroğlu, bir kaç ay önce fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için çektirdiği 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğraflar nedeniyle linçlendi.
Uraz Kaygılaroğlu, linçlenme sonrasında fotoğrafçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'dan ayrıldı.
19 yaşındaki İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından kan donduran bir şekilde katledilmesinden sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun çektirdiği 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğraflar, yeniden gündeme gelmesiyle ünlü oyuncu ikinci kez linçlendi.
Uraz Kaygılaroğlu, yaşanan son olayların ardından kafasını toplamak için İtalya'da tatile gitti.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kafasını dinlemek için gittiği İtalya'dan bir seri paylaşımda bulundu. Kaygılaroğlu, Garda Gölü ve çevresinden bulunduğu paylaşımlara; "Olabilir, olabilir..." notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram