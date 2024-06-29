Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla öpüştü - Magazin haberleri

        Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla öpüştü

        Uraz Kaygılaroğlu, 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. O anlar sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uraz erkek rol arkadaşıyla öpüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uraz Kaygılaroğlu, başrolünü Nezaket Erden ile paylaştığı ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor.

        Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Kaygılaroğlu ve rol arkadaşının öpüştüğü sosyal medyada paylaşıldı. Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüleri çok konuşuldu.

        Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği 'Aşık Shakespeare’in oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi oyuncular yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uraz Kaygılaroğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Habertürk Anasayfa