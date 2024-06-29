Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla öpüştü

Uraz Kaygılaroğlu, başrolünü Nezaket Erden ile paylaştığı ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüştü. Kaygılaroğlu ve rol arkadaşının öpüştüğü sosyal medyada paylaşıldı. Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüleri çok konuşuldu.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği 'Aşık Shakespeare’in oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi oyuncular yer alıyor.