Ünye nerede? Ünye hangi şehirde, ilde, bölgede?

Karadeniz’in büyüleyici doğası denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Ünye, kültürel zenginliğiyle gözleri üzerinde toplar. Doğal liman, sahil şeridi ve tarihi kaleleriyle dikkat çeker. Geleneksel Karadeniz mimarisiyle göze çarpan Ünye, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Peki Ünye hangi ilde? Ünye nerede?

ÜNYE NEREDE?

Ünye nerede yer alıyor? Ülkenin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında konumlanan Ünye, coğrafi olarak ilin batı bölümünde yer alır. Denizle çevrili geniş sahil hattı ile birlikte birçok turisti kendine çeker. Denizle çevrili geniş sahil hattı sayesinde deniz turizmi açısından oldukça gelişmiştir.

ÜNYE HANGİ ŞEHİRDE?

Ünye hangi şehirde? Ordu iline bağlıdır. Şehrin en büyük ve gelişmiş ilçeleri arasına girmiştir. Şehir merkezine yaklaşık 75 km uzaklıkta konumlanır. Sanayi ve liman faaliyetleri ile Ordu ekonomisine katkıda bulunan bir yeri vardır.

ÜNYE HANGİ İLDE?

Ünye hangi ilde bulunuyor? Ordu ilinin batı kesiminde yer alan Ünye, Samsun sınırına yakın konumlanır. Samsun’a ve Ordu merkezine kolay ulaşım sağlayan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle ilçeye gelen birçok ziyaretçi vardır.

ÜNYE HANGİ BÖLGEDE? Ünye hangi bölgede konumlanıyor? Karadeniz Bölgesi’nde konumlanan Ünye, tipik Karadeniz iklimi ile yılın büyük bölümünde yağışlı geçen bir yerdedir. Bitki örtüsünün gür ormanlarla kaplı olduğu bu alan, doğaseverler için cazip bir noktadadır. ÜNYE KONUMU NEDİR? Ünye konumu nedir? Söz konusu ilçenin; REKLAM Doğusunda Fatsa,

Batısında Terme,

Güneyinde Akkuş ve İkizce ilçeleri bulunur. Ünye’nin sahil kenarındaki konumu, diğer ilçeler ve şehirler arası ulaşımın da kolay olduğu bir noktada yer almasını sağlar. ÜNYE HAKKINDA BİLGİLER Ünye; doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla Karadeniz’in en özel ilçelerinden biridir.

İlçenin tarihi M.Ö. 1000’li yıllara kadar uzanır ve birçok antik medeniyetin izlerini taşır. Ünye ekonomisi; sanayi, fındık üretimi, balıkçılık ve turizme dayanır.

İlçenin sahip olduğu liman, bulunduğu bölgenin en işlek yük limanlarından biridir.

Kültürel olarak da oldukça zengin yapıdadır.

Karadeniz’e özgü geleneklerini hâlâ yaşatan bir yerleşimdir.

Kemençe ezgileri, yöresel mutfağı ve misafirperver halkı ile Karadeniz sevenlerin sık geldiği bir yerdir.

Ünye’de yaz aylarında düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ile öne çıkar.

Burada yapılan kazılarda Yontma ve Cilalı Taş Devirleri’ne ait kalıntılar bulunmuştur.

Antik çağlarda önemli bir liman ve ticaret kenti olmuştur.

93 Harbi’nin ardından yoğun bir Çerkes göçü almıştır.

Pancar döşemesi, hamsi köftesi, içli tava, pezik, ısırgan çorbası ve taze bezelye kayganası gibi yiyecekler Ünye mutfağında popülerdir.

Fındık, Ünye Ordu ile bütünleşmiş buranın adeta simgesi hâline gelmiştir. ÜNYE GEZİLECEK YERLER Ünye Kalesi

Çamlık Tabiat Parkı

Uzunkum Plajı

Kadılar Yokuşu

Çınarsuyu Tabiat Parkı

Gölevi

Burunucu

Asarkaya Milli Parkı

Tozkoparan Mağarası

Ünye Tarihi İskele

Tarihi Çınar Ağacı

Ayanikola Kilisesi Kalıntıları

Yürürler Konağı

Saray Hamamı

Zahiye Hanım Konağı

Ünye Yaşayan Kültürel Tarihi Müzesi

Saray Surları

Boztepe

Gaga Gölü

Hüsrev Yünür Konağı

Cumhuriyet Meydanı

