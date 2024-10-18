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        Haberler Dünya UNRWA'dan İsrail kaynaklarına yalanlama | Dış Haberler

        UNRWA'dan İsrail kaynaklarına yalanlama

        Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail kaynaklarında, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın yanında bir UNRWA çalışanının "öldürüldüğü" iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:34
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        UNRWA'dan İsrail kaynaklarına yalanlama
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        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Bir kez daha teyit edilmemiş bilgilerin UNRWA ve çalışanlarını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan Lazzarini, bugün, sosyal medyada ve İsrail basınında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair haberlerin yer aldığını belirtti.

        Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." dedi. Genel Komiser Lazzarini, "Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #UNRWA
        #Birleşmiş Milletler
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