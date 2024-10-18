UNRWA'dan İsrail kaynaklarına yalanlama

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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bir kez daha teyit edilmemiş bilgilerin UNRWA ve çalışanlarını itibarsızlaştırmak için kullanıldığını vurgulayan Lazzarini, bugün, sosyal medyada ve İsrail basınında bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair haberlerin yer aldığını belirtti.

Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu teyit ederim, kendisi şu anda Mısır'da yaşamakta." dedi. Genel Komiser Lazzarini, "Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.