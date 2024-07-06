Ünlülerin milli maç öncesi paylaşımları
Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında bu akşam, Hollanda ile karşılaşacak. Ünlülerden, millilerimize destek gelmeye başladı
Giriş: 06.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:38
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile bugün saat 22.00'de Berlin Olympiastadion'da karşılaşacak.
Ünlüler, millilerimize destek olma amaçlı paylaşımlarda bulunmaya başladı.
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NECİP MEMİLİ
Bu gece o gece.
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NESRİN CAVADZADE
Bugün büyük bir gün.
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NURGÜL YEŞİLÇAY
Rengimiz belli
Fotoğraflar: Instagram
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