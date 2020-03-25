25 MART 2020
WhatsApp Hattı

Ünlülerin korona sonrası öngörüleri

Koronavirüs tehdidinden dolayı hayatta kalabilmek için sosyal ve çalışma hayatımızdaki radikal değişimlere adapte olmaya çalışıyoruz. Koronavirüs tehdidi sona erecek, karantina altında olduğumuz günler geride kalacak. Peki koronavirüs sonrası ne olacak? Sosyal ve çalışma hayatımız nasıl şekillenecek? Sinema, tiyatro ve müzik dünyasının ünlü isimleri koronavirüs tehdidi sonrasında neler olacağı yönündeki öngörülerini ve neler olması gerektiği konusundaki temennilerini Habertürk için yazdı

25.03.2020 - 06:16 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • AHMET KURAL

    Önceliğimiz sağlığımız ve herkesin sağlıklı bir şekilde yarınlara ulaşması... Sabırla ve umutla kısmi bir karantina dönemi yaşıyoruz. Bir mahalleden, bir ülkeden bahsetmiyorum. Bütün bir dünya... İnsanlar kendileriyle daha fazla baş başa kalmaya başladı.

    Bu süreç, onların düşünmelerine ve şapkalarını önlerine koymasına yol açtı. Bu dönemin, geleceği değiştirecek sonuçları mutlaka olacak. Dışarıda geçirdiğimiz hayatla ilgili kısıtlamaların artacağı bir geleceğimiz olacak.

    Bir yerden bir yere giderken, toplumun içine karışırken, yerken, içerken, gezerken, bir otelde kalırken, sosyalleşirken, sinemaya, sete, çalışmaya giderken daha katı kuralların olacağı bir dünya bekliyor bizi.

  • AHMET KURAL

    Bizi biz yapan dayanışma kültürü kabuk değiştirerek hayatımıza yeniden girecek. Bizden sonraki kuşağın 'paylaşımcı ekonomi' diye adlandırdığı, bizlerin ise 'imece' dediğimiz kavram, dünyaya daha fazla hâkim olmaya başlayacak. Dijital ortamlar, hayatımızın merkezine oturacak.

    Okula gitmeden öğrenebilen, iş yerine gitmeden çalışabilen insan, bugünler bittiğinde; "Eee, bu iş uzaktan da oluyormuş, neden geliyoruz ki biz?" demeye başlarsa şaşırmayalım.

    Her şey dönüşecek ve adapte olanın hayatta kalacağı bir döneme gireceğiz. Limitler, ön yargılar ve bakış açılarında kalıcı değişimler olabilir.

  • AHMET KURAL

    İnsanlara, insanı hikâyelerle anlatma çabası hiç bitmeyecek. Filmler, diziler ve diğer sanat faaliyetleri belki daha fazla hayatımızda olacak. Ama yapılış biçimi, sunuluş şekli değişecek. Bizlerin de yeni beceriler ve yeni donanımlar kazanması gerekiyor.

    Yeni nesille birlikte bir kırılma yaşamıştık. Bu salgınla birlikte süreç hızlandı. Daha sağlıklı günlerimiz olacak.

    Daha güzel günlerimiz mutlaka olacak. Bu hep böyle olmuş. Ama bu sürecin sonunda, bazı şeyleri farklı yapmaya başlayacağız. Orası kesin.

  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    Dilerim tez vakitte, daha fazla can kaybetmeden bu günleri atlatırız. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte farkındalıklarımızın arttığını düşünüyorum. Sağlık, sağlık, sağlık... 'Yaşam' için önemi, değeri iyice kavranmış olacak. 

    Hijyenimize çok daha fazla dikkat edecek, çevremizdekileri de aynı hassasiyette bulunmaları için muhtemelen uyaracağız.

    Hijyen, sağlık, turizm gibi alanlarda tüketim alışkanlıklarımız değişecek ve bu sürecin bize öğrettiği bir şey daha olacak; israftan kaçınmak; yetinmeyi ve yettirmeyi bilmek yani haddimizi bilmek. Dilerim tüm bu öğrendiklerimiz kısa vadeli değil yaşam biçimimiz olarak evrilir.

  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    Hepimiz bu süreçte düşünmeye, sorgulamaya, kendimizi, yaşamı muhakeme etmeye başladık; "Şu koca dünyada ben kimim? Değerlerim, önem verdiklerim ne? Hırs niye? Maneviyatımız nerede, inancımız...?"

    Bu soruları çoğaltmak çok mümkün. Hayatta kalmak için özgürce, dilediğimiz gibi sokağa çıkamıyoruz. Özgürken ne yaptığını ya da ne yapmayı es geçtiğini sorguluyor mesela insan. Bu kara günleri arkada bıraktığımız zaman özgürlüğün değerini daha iyi anlamış olacağız. 

    Şimdi internette şöyle bir paylaşım gördüm; "Bugün ablamla konuştum biraz, iyi bir insanmış" diye... Kimimiz gülüp geçiyor aslında ama bu süreç sizce de bizi sorgulamaya itmiyor mu? Unutulan insani değerleri gün yüzüne çıkarıyor; yardımlaşma, şefkat, adalet, sevgi, iyilik, vefa, güven, aile olma, bir olma, fedakarlık, cesaret...

    Tüm doktorların, sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlık, cesaretin ardından onlara ne denli muhtaç olduğumuzu iyice kavradık mesela. Zaman zaman sağlık kurumu çalışanlarının uğradıkları şiddetin asla kabul edilemeyeceğini iyice öğrendik. Bu dönemde bizi rahatlatan bir şey daha olduğunu fark ettik; Avrupa ülkelerinden çok daha güçlü ve ileride bir sağlık sistemimiz olduğunu...

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X