KIVANÇ BARUÖNÜ

1929'da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ABD'de yüzlerce banka battı, binlerce insan işsiz kaldı. Sonrasında ne mi oldu, dünya dönmeye devam etti. Ancak kurulan yeni düzen Avrupa'da Hitler'i, Mussolini'yi çıkarttı. Dünya savaşa tutuştu..

Tıpkı 11 Eylül saldırısı gibi, dünya koronavirüs öncesi ve sonrası diye anlatılacak artık.. Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak! Önümüzde yeni bir dünya modeli duruyor. İnsanlığın bütün değer sistemi en baştan yazılacak. İş hayatından sosyal hayatımıza değin, siyasetten ticarete değin her şey yeniden kurgulanacak. Çok uzaklara değil hemen dönüp kendimize bakalım, günlerdir siyaset konuşulmuyor artık. Siyasetin aktörleri değişecek, yolu yordamı değişecek.. Ama ne yana evrilecek derseniz, rivayet muhtelif. Ekonomik krizler yeni diktatörler yaratır diyen de var, toplumlar artık aklın bilimin ışığında birleşecek diyen de. Tüm bunları bu süreçte birlikte yaşayıp göreceğiz ancak üzerine düşünmekte fayda var...

Artık hepimiz konunun uzmanı olduk, hepimiz biliyoruz ki bu virüs insanlık tarihinin gördüğü en öldürücü virüs değil ancak en hızlı yayılanı. Zaten risk burada...

Dünya Sağlık Örgütü paranın temastan ötürü virüsün bulaşıcı etkisini arttırdığını söyledi. O nedenle temassız ödeme imkanlarını önerdi. Nakitsiz bir dünya düzeni bekliyor bizleri... Hep beraber yeni bir çağın eşiğindeyiz, DİGİTAL ÇAĞ bir salgınla geldi ve pek çok şey eskisi gibi olmayacak artık.

Peki neler değişecek? Gelin hep birlikte düşünelim. Bu süreç sonrası bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bir iki ihtimal var. Küresel sorunların ortak akılla çözüldüğü, aklın bilimin hakim olduğu. Güçlü ittifakların kurulacağı, daha aydınlık daha temiz bir dünya. Paradan çok bilgiye inanılan, insanın en yüce değer sayılacağı siyasetin insan adına hırstan uzak işlediği bir dünya... Olabilir mi? Mümkün mü? İnsanlığın sonu mu geliyor derken buradan bir umut çıkar mı? Neden olmasın? Bugün yaşananları üç ay evvel kim öngörebilirdi ki...

Ya da tüm bunların ardından teknolojik savaşların yaşanacağı, başka başka virüslerin hayatımızı alt üst edeceği. Çok kutuplu yeni bir dünya düzeni ile insan soyu kendi sonunu hazırlamaya devam edebilir mi? Bu da mümkün maalesef... Dünyanın her yerinde otoriter yönetimlerin güç kazandığı, güçsüz ekonomik yapıların çöktüğü, yerine kaosun iç savaşların geldiği daha karanlık günler bizi bekliyor olabilir. Şimdilik bunlara cevap vermek için erken. Ancak bunların ötesinde daha kesin olan bazı şeyler var...Hele ki biraz hayalci olunca, ya da internette biraz bu konuda yazılanı çizileni araştırınca karşınıza çıkanlar gerçekten ilginç...