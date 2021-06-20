BUSE TERİM



Canım sevgilim, kızlarımın komik, eğlenceli, sevgi dolu babaları. Anne-baba yolculuğumuzda seninle bu yolda birlikte yürümek öyle güzel ki.. İlk günden beri kızlarını hep çok sevdin, onları hep anlamaya çalıştın.. Ne zaman bu yolda zorlansam hep elimden tuttun... Kızlarını öyle güzel seviyorsun ki, seni ve sizi izlemek hayatımın en güzel anıları. Böyle güzel bir baba olduğun için ne kadar teşekkür etsem az, babalar günün kutlu olsun kocam.