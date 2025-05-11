Ünlülerin Anneler Günü paylaşımı

Bugün 'Anneler Günü'...

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Haberi Görüntüle

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Ünlüler, 'Anneler Günü'nü bulundukları paylaşımlarla kutlayarak anneliğin ne kadar kutsal olduğunun altını çizdi.

Hülya Koçyiğit: Benim canım annem, melek annem... Seni öyle çok özledim ki... Hayatımıza anlam katan, sevgisiyle dünyamızı aydınlatan, bizleri bir ömür boyu şefkatiyle saran tüm annelerin, anne adaylarının ve anne yüreğiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin 'Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Annesini kaybetmiş herkese, evladını yitirmiş annelere tüm kalbimle sarılıyorum.

Hülya Koçyiğit ve annesi Melek Koçyiğit

Türkan Şoray: Annemm... Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

Kenan Doğulu: Varlığıyla hayatımıza renk, gülüşüyle dünyamıza neşe katan canım annem... Sevgisiyle güç veren, sonsuz inancıyla hep yanımda olan ilk kahramanım... Seninle her şey daha anlamlı. 'Anneler Günü'n kutlu olsun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum ve tabii sevgisiyle ilham veren, emeğiyle hayatlara dokunan, kalbiyle annelik eden tüm kadınların 'Anneler Günü'nü kutluyorum.

REKLAM Kenan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu Melek Baykal: Ailemizin direği, sultanı, biriciğimiz seni çok seviyoruz. İyi ki annemiz olmuşsun iyi ki... Allah'ım birlikte sağlıklı keyifli bir ömür bahşetsin bizlere. Annelerini kaybeden dostların annelerine de kabir rahatlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah. Melek Baykal, kardeşi Samim Baykal ve annesi Şükran Baykal Seda Sayan: Canım annem 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Allah'ım sana şifa versin. Seni Seviyoruz annem. Seda Sayan ve annesi Ayşe Ak Gürsaçar Seren Fosforoğlu: Yokluğun canımı yakıyor sonra aslında hiç bitmeyen varlığınla yine sen sarıyorsun yaramı, yine sen acımı durduruyor, hücrelerimdeki gücünle yine sen kaldırıyorsun beni ayağa. Her şeye rağmen yüzündeki o gülümsemeyi hatırlıyorum. Nezaketini ve merhametini... Senden öğrendiklerimle iyi bir insan, doğru bir kadın ve senin gibi sonsuz bir anne olmaya çalışıyorum. 'Anneler Günü'n kutlu olsun anne. Seren Fosforoğlu ve annesi Serda Fosforoğlu Cenk Eren: Anacığım en sevdiği yerde, pazarda da pazarlık yapardı anlatamam size... Bana 'Bak bakıyım arkadan çürükleri koymasın' derdi. Babam vefat ettiğinde yan taraftaki mezarı da anneme almıştım ama söylemedim tabii... Babam vefat etti, ertesi gün yine mezarlıktayız. Bir baktık hemen dolmuş mezar yerleri, babamın mezarının yanı boş... Annem baktı baktı 'Bura niye boş?' dedi. Dedim ki 'Ben ölünce beni babamın yanına gömsünler diye aldım.' Suratıma baktı ben anladım 'Orası benim' dedi. 'İyi, babanın yanına koymuşsun ne olduğunu bilmiyoruz ama 60 sene birbirimize baktık orada da yan yana oluruz baban bana çok iyi baktı yine bakar' dedi. Allah rahmet eylesin huzur içinde uyusunlar.

İbrahim Büyükak: Canım annem 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İbrahim Büyükak'ın annesi Sevgi Büyükak ve babası Yusuf Büyükak Demet Akbağ: Tüm annelerin ve annelik duygusunu taşıyan herkesin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Engin Altan Düzyatan: Hayatımın anneleri... Anneler Günü kutlu olsun. Engin Altan Düzyatan'ın annesi Gülşen Düzyatan, Eşi Neslişal Alkoçlar Düzyatan ve Gülşah Alkoçlar Demet Şener: Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Başta canım annem Naime Şener olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca her sene söylediğim gibi; yüreğinde annelik duygusu bulundurup, herhangi bir canlıya annelik yapan tüm koca yürekleri kadınların da 'Anneler Günü' kutlu olsun. Beni anne yapan bana harika evlatlık yapıp, bir gün bile beni üzmeyen canlarım İrem Kutluay ve Ömer Kutluay size de teşekkür ederim tüm kalbimle. Sizleri tarifsiz seviyorum. Demet Şener, annesi Naime Şener ve çocukları İrem ve Ömer Kutluay Emre Karayel: Canım sevgilim 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Oğlum ve doğacak çocuğum çok şanslı böyle bir anneye sahip oldukları için. İyi ki varsın. Bu vesileyle tüm annelerimizin gününü kutlarım. Benim anam gibi ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizin mekânı cennet olsun.

Emre Karayel, annesi Türkan Onat ve eşi Gizem Karayel Sibel Can: Sevginin en saf hali, sabrın ve fedakarlığın adı... Tüm annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Hande Ataizi: Eh bizim de bir annemiz var. O zaman bütün güzel şarkılar sana gelsin canım annem. Seni çok seviyorum. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Hande Ataizi'nin annesi Nermin Çelen Tolgahan Sayışman: Sevginin safı, sabrın en sonsuzu. Annelerin günü kutlu olsun. Tolgahan Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman Afra Saraçoğlu: 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Ege Kökenli: 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Ege Kökenli ve annesi Menekşe Urcan Kaan Yıldırım: Benim canlarım... 'Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Kaan Yıldırım'ın eşi Pınar Yıldırım, annesi Seyha Yıldırım ve ablası Nilüfer Yıldırım