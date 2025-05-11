Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Anneler gününün dünya tarihindeki gelişim süreci nedir? İlk ne zaman kutlandı?

        Anneler günü nasıl ortaya çıktı? İlk kutlama kiminle başladı?

        Her yıl milyonlarca insanın kalbini ısıtan Anneler Günü, aslında bir kadının annesine duyduğu sonsuz sevgiyle başladı. Ancak zamanla bu anlamlı gün, çiçek ve hediye kampanyalarının gölgesinde ticari bir şölen haline geldi. Peki, bu özel gün nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anneler Günü’nün bugünkü haline gelmesi, sadece bir tesadüf değil; bir kadının yıllar süren azmi ve toplumsal mücadelelerinin sonucudur. Hem dünyada hem Türkiye’de Anneler Günü’nün bilinmeyen tarihine yakından bakıyoruz.

        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? İLK KUTLAMA NASIL BAŞLADI?

        Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, dünya genelinde milyonlarca insanın annelerine duyduğu sevgiyi, saygıyı ve minnettarlığı ifade etme fırsatı bulduğu özel bir gün. Ancak bu duygusal kutlamanın ardında yatan tarihsel süreç, oldukça ilginç ve düşündürücü olaylara dayanıyor.

        REKLAM

        ANTİK DÖNEMLERDE ANNELERE TAPINMA

        Anneleri onurlandırma fikri aslında yeni değil. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, doğurganlık tanrıçalarına (örneğin Yunan mitolojisinde Rhea, Roma mitolojisinde Cybele) tapınmak için bahar festivalleri düzenlenirdi. Bu festivallerde, annelik kavramı kutsal kabul edilir ve doğanın canlanışıyla özdeşleştirilirdi.

        ORTA ÇAĞ’DA “ANNE KİLİSE” GÜNÜ

        İngiltere'de Orta Çağ’da, Paskalya’dan üç hafta önce kutlanan "Mothering Sunday" adlı dini bir gün vardı. Bu günde insanlar, doğdukları yerin kilisesine yani "anne kilise"ye gider, ailelerini ziyaret ederdi. Zamanla bu gelenek, biyolojik annelere hediye verilmesi ve onlarla vakit geçirilmesi şeklini aldı.

        MODERN ANNELER GÜNÜ’NÜN MİMARI: ANNA JARVIS

        Modern anlamda Anneler Günü’nün temelini atan kişi Anna Jarvis oldu. ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Jarvis, 1905 yılında annesi Ann Reeves Jarvis’in ölümünden sonra onun anısını yaşatmak için bir gün belirlenmesini istedi. Jarvis’in annesi, İç Savaş yıllarında kadınlar arasında barış ve sağlık koşullarını iyileştirmek için gönüllü çalışmalar yapmıştı.

        REKLAM

        İLK RESMİ ANNELER GÜNÜ: 1908

        Anna Jarvis’in çabaları meyvesini verdi ve 10 Mayıs 1908 tarihinde, Batı Virginia’da yer alan bir kilisede ilk resmi Anneler Günü kutlaması yapıldı. Aynı gün Philadelphia’da büyük çaplı başka bir etkinlik daha düzenlendi. Jarvis, bu özel günün her yıl tekrarlanması için ülke genelinde kampanyalar yürüttü.

        ABD’DE RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİŞİ: 1914

        Anna Jarvis’in çabaları nihayet 1914 yılında sonuç verdi. ABD Başkanı Woodrow Wilson, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü "Anneler Günü" olarak kutlanmasını ilan etti. Böylece Anneler Günü, ABD'de resmen ulusal bir gün hâline geldi.

        REKLAM

        ANNA JARVIS’İN PİŞMANLIĞI VE TİCARİLEŞME TEPKİSİ

        İlginçtir ki, Anneler Günü’nün fikir annesi olan Anna Jarvis, ilerleyen yıllarda bu günün ticari bir şölene dönüşmesinden büyük rahatsızlık duydu. Çiçekçilerin, kart üreticilerinin ve mağazaların bu günü kazanç kapısı hâline getirmesini eleştirdi. Hatta bu nedenle davalar açtı, protestolar düzenledi.

        ANNELER GÜNÜ DÜNYAYA NASIL YAYILDI?

        Anneler Günü, Amerika’daki başarısının ardından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye yayıldı. Her ne kadar tarih ve gelenekler ülkelere göre değişse de, anneleri anmak ve onurlandırmak fikri evrensel olarak benimsendi.

        TÜRKİYE’DE ANNELER GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

        Türkiye’de Anneler Günü’nün resmi olarak kutlanmaya başlaması, 1950’li yıllara dayanıyor. Türkiye'de Anneler Günü'nün mayıs ayının ikinci pazarında kutlanması Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında kabul edildi.

        İlk Anneler Günü'nde yılın annesi olarak Erzurumlu Nene Hatun seçildi.

        KISA SÜREDE BENİMSENDİ

        Annelere duyulan sevgi ve saygı, Türk toplumunun kültürel dokusunda güçlü bir yer tuttuğu için bu gün, kısa sürede geniş kitleler tarafından benimsendi. Özellikle okullarda şiirlerle, etkinliklerle ve hediyelerle kutlanmaya başlandı.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Habertürk Anasayfa