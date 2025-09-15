Ünlülerin 12 Dev Adam gururu; "Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz" - Magazin haberleri

Ünlülerin 12 Dev Adam gururu; "Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz" - Magazin haberleri

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Ebru Şahin: Hepinize helal olsun. Emeğinize, tutkunuza, birliğinize sağlık. Bize bu güzel duyguları, heyecanı ve gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz.

Hadise: Sizinle gurur duyuyoruz.

Murat Dalkılıç: Siz bizim şüphesiz şampiyonumuzsunuz. Bu gururu bize yaşattınız var olun!

Müge Boz: Tüm ekip, emeği geçen herkesle gurur duyduk.

Yasemin Yürük: Sizinle gurur duyuyoruz. Yıllar sonra bize bu güzel heyecanı yaşattınız.

Devrim Özkan: Teşekkürler 12 Dev Adam.

Türkan Şoray: Gururlandık. Teşekkürler 12 Dev Adam.

Hülya Koçyiğit: Bize yaşattığınız gurur için teşekkürler 12 Dev Adam. Tebrikler.

Seda Bakan: Sizinle gurur duyuyoruz.

Birce Akalay: Soluksuz izledik. Muhteşemdiniz!

Feyza Civelek: Millilerimiz Avrupa ikincisi. Burcu Özberk: Teşekkürler. Zeynep Bastık: Sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkürler 12 Dev Adam!