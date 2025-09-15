12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. Büyük bölümünü önde götürdüğü maçtan 88 - 83 mağlup ayrılan A Milliler, kupayı kıl payı kaçırdı. Ay - Yıldızlılar, 24 yıl sonra EuroBasket'te yine gümüş madalya kazanırken, Almanya ise 1993'ün ardından ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Turnuva boyunca eşi Cedi Osman'a destek olmak için maçları tribünden takip eden Ebru Şahin, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman'ın kendisine doğru geldiğini görünce gözyaşlarını silmeye çalıştı.

Ebru Şahin, Cedi Osman yanına gelince de ona sarılıp öperek destek oldu.

Öte yandan Ebru Şahin'in hemen arkasında oyuncu Berker Güven'in de olduğu görüldü.

