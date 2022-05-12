Ünlüleri buluşturan lansman

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Güneş Altunkaş'ın 'O Sokağa Asla Girme' adlı kitabın dün akşam Beyoğlu'ndaki bir mekanda gerçekleştirilen lansmanında; Haluk Leven, Çetin Altay, Selim Bayraktar gibi ünlü isimler yer aldı.

Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altunkaş, "Çok heyecanlıyım, içeride dostlarım var uzun süredir görüşememiştik bu lansmanda onlarla olmak çok güzel bir duygu benim için." dedi.

Kitabın içeriği hakkında da konuşan Güneş Altunkaş, "Piyasada olan 2 tane kitabım var, bu kitabım fantastik polisiye üzerine." ifadelerini kullandı. Kitaptan elde edilen gelirin sosyo-ekonomik durumları bozuk olan çocukların eğitimlerine bağışlanacağını da söyleyen Altunkaş, "Diğer kitaplarımda da olduğu gibi, Her kitap 3 çocuk demek. Elimden geldiğince durumu kötü olan çocukların hayatına renk getirmek istiyorum. Şu anda diğer 2 kitabım ile beraber 6 çocuğumuzu okutmuştuk, bu kitabım ile de 3 çocuk daha okutacağım. Dördüncü kitabım da bitti, bolca çocuk okutmak istiyorum." dedi.

"KİTAP YAZMAK İSTİYORUM"

Geceye katılan Çetin Altay, "Eskiden çok kitap okurdum, yine okumaya başlayacağım bu kitap ile." dedi. Yeni projelerinden de bahseden Altay, "Sinema, tiyatro ve dizi projelerimiz var. Çok güzel sürprizler var bakalım." şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Siz de kitap yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle bir düşüncem var, notlar alıyorum. Üstatlardan izin almam lazım ama eğer uygun görürlerse hatıra olarak yazmak istiyorum." yanıtını verdi.

"UYKUYA ZOR ZAMAN AYIRIYORUZ"

Geceye katılanlar arasında olan oyuncu Selim Bayraktar ise "Güneş'in lansmanına geldim. Yazın Güneş ile yazılması üzerine bu kitap hakkında çok konuştuk. Belki beyaz perdeye aktarılır oynarız." dedi. 'Destan' dizisi ve projelerinden de bahseden Bayraktar, "Dizimiz son sürat devam ediyor, daha önce çektiğimiz bir projemiz vardı o gösterime girecek. Uykuya zor zaman ayırıyoruz, nasıl tatil yapalım." ifadelerini kullandı.

"YENİ ALBÜM YOLDA"

Geceye katılan şarkıcı Haluk Levent ise "Güneş’'in kitabını çok merak ediyorum. Bu günde de kendisini yalnız bırakmak istemedim." dedi. Albüm müjdesi de veren Levent, "Yakında albümüm çıkıyor, hepsi yeni şarkılarda oluşan benim tarzımda şarkılar olacak. Daha önce türküler yorumladım ama bu sefer tamamen kendi tarzımda olacak." şeklinde konuştu.