Ünlüleri buluşturan lansman

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Güneş Altunkaş'ın 'O Sokağa Asla Girme' adlı kitabın dün akşam Beyoğlu'ndaki bir mekanda gerçekleştirilen lansmanında; Haluk Leven, Çetin Altay, Selim Bayraktar gibi ünlü isimler yer aldı.
Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altunkaş, "Çok heyecanlıyım, içeride dostlarım var uzun süredir görüşememiştik bu lansmanda onlarla olmak çok güzel bir duygu benim için." dedi.
Kitabın içeriği hakkında da konuşan Güneş Altunkaş, "Piyasada olan 2 tane kitabım var, bu kitabım fantastik polisiye üzerine." ifadelerini kullandı. Kitaptan elde edilen gelirin sosyo-ekonomik durumları bozuk olan çocukların eğitimlerine bağışlanacağını da söyleyen Altunkaş, "Diğer kitaplarımda da olduğu gibi, Her kitap 3 çocuk demek. Elimden geldiğince durumu kötü olan çocukların hayatına renk getirmek istiyorum. Şu anda diğer 2 kitabım ile beraber 6 çocuğumuzu okutmuştuk, bu kitabım ile de 3 çocuk daha okutacağım. Dördüncü kitabım da bitti, bolca çocuk okutmak istiyorum." dedi.
"KİTAP YAZMAK İSTİYORUM"
Geceye katılan Çetin Altay, "Eskiden çok kitap okurdum, yine okumaya başlayacağım bu kitap ile." dedi. Yeni projelerinden de bahseden Altay, "Sinema, tiyatro ve dizi projelerimiz var. Çok güzel sürprizler var bakalım." şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Siz de kitap yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle bir düşüncem var, notlar alıyorum. Üstatlardan izin almam lazım ama eğer uygun görürlerse hatıra olarak yazmak istiyorum." yanıtını verdi.
"UYKUYA ZOR ZAMAN AYIRIYORUZ"
Geceye katılanlar arasında olan oyuncu Selim Bayraktar ise "Güneş'in lansmanına geldim. Yazın Güneş ile yazılması üzerine bu kitap hakkında çok konuştuk. Belki beyaz perdeye aktarılır oynarız." dedi. 'Destan' dizisi ve projelerinden de bahseden Bayraktar, "Dizimiz son sürat devam ediyor, daha önce çektiğimiz bir projemiz vardı o gösterime girecek. Uykuya zor zaman ayırıyoruz, nasıl tatil yapalım." ifadelerini kullandı.
"YENİ ALBÜM YOLDA"
Geceye katılan şarkıcı Haluk Levent ise "Güneş’'in kitabını çok merak ediyorum. Bu günde de kendisini yalnız bırakmak istemedim." dedi. Albüm müjdesi de veren Levent, "Yakında albümüm çıkıyor, hepsi yeni şarkılarda oluşan benim tarzımda şarkılar olacak. Daha önce türküler yorumladım ama bu sefer tamamen kendi tarzımda olacak." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!