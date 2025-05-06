Ünlülerden 'Yaz seni çağırıyor' paylaşımları
Havaların ısınmasıyla yaz heyecanına kapılan ünlü isimler, Instagram'da 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yazdan kalma fotoğraflarını paylaştı
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Mayıs ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu durum, bazı ünlü isimleri şimdiden deniz, kum ve güneş üçlüsünün hayalini kurmaya itti. Ünlüler, Instagram'da popüler olan 'Yaz seni çağırıyor' (Summer is calling) şablonunu kullanarak, geçtiğimiz yaz tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya başladılar.
'Summer is calling' şablonuyla paylaşım yapan ünlüler
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Devrim Özkan
- 3
Zeynep Bastık
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- 4
Simge Sağın
- 5
Merve Boluğur
- 6
Almila Ada
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- 7
Arzum Kurucalı
- 8
Buse Terim
- 9
Bengü
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- 10
Ezgi Şenler
- 11
Doğa Rutkay Kamal