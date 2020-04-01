Ünlülerden mesaj var

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prof. Dr. İlber Otaylı'dan sanatçı Haluk Bilginer'e, Dr. Mehmet Öz'den Yılmaz Erdoğan'a vatandaşları kitap okumaya yönlendiren #EvdeKal #KitaplaKal videolarında evlerde geçirilen bugünlerin kitaplarla renklendirilebileceğine işaret edildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan çekimlerde kitap okuma çağrısında bulunan isimler Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, akademisyen Levent Erden, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit ve sanatçılar Haluk Bilginer, Devrim Erbil, Tamer Karadağlı, Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan, Bülent Polat, Kerem Alışık, Doğa Rutkay, Şahan Gökbakar ile Orhan Gencebay oldu.
Ünlü isimlerin çekimlerinden öne çıkan mesajlar şöyle:
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz.
Dr. Mehmet Öz: Öğrendiklerimizin yüzde 60'ını kitaplardan öğreniyoruz.
Akademisyen Levent Erden: Merakı gidermenin en iyi yolu kitap okumaktır.
Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: İnsanların en büyük hastalığı unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun.
Yılmaz Erdoğan: Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz, sizi mutlu bir insan yapar.
Şahan Gökbakar: Evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde sizde vaktinizi kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir kitap okuduğunuzun, içeriğinin önemi yok.
Haluk Bilginer: Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir.
Devrim Erbil: Kitap okuduğunuz zaman kişiliğiniz zenginleşir. Hayat daha anlamlı olur.
Tamer Karadağlı: Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım.
Ali Sunal: Kitap okursanız sınırları kaldırırsınız.
Bülent Polat: Evde kal, kitap oku, sevdiklerinle kal.
Kerem Alışık: Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bugünlerde sadık dostlarımıza sarılalım.
Doğa Rutkay: Okumak sizi hiç bırakmayacak ve her zaman geliştirecek şahane bir alışkanlık. Hadi hep birlikte kitap okuyalım evimizde.
Orhan Gencebay: Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz.
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