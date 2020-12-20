Ünlüler karantinada

ALEYNA TİLKİ

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızları ile birlikte çekilen karesini yayınladı.

Öztel, gönderisine, "İki çocuk annesi... Kaç yaşında olursa olsun bu tablo hiç değişmez. Yine bir şey istiyorlar ve asla pes etmiyorlar" notunu düştü.