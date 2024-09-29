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        Haberler Magazin Ünlülerden kan bağışı kampanyasına destek - Magazin haberleri

        Ünlülerden kan bağışı kampanyasına destek

        Aralarında; Açelya Akkoyun, Burak Sergen, Hakan Yılmaz ve Sevcan Yaşar'ın yer aldığı ünlü isimler, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:40
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        Ünlülerden kan bağışı kampanyasına destek
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        Ünlüler, kan bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay’ın ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ kampanyasına destek verdi. Açelya Akkoyun, Burak Sergen, Hakan Yılmaz, Sevcan Yaşar’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler, kan bağışında bulunarak Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kan bekleyen hastalara umut olma çağrısı yapan ünlüler, 18 - 65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

        Sinan Albayrak
        Sinan Albayrak

        18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300’den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, Türkiye’nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ kampanyasını sürdürüyor.

        Açelya Akkoyun
        Açelya Akkoyun

        Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşıladığını duyuran Kızılay, tüm kan gruplarında yeterli stok seviyesini korumak için günlük yaklaşık 9 bin ünite kan bağışına ulaşma hedefiyle çalışıyor. Bu amaçla düzenli kan bağışını artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına ünlü isimler de destek veriyor.

        Hakan Yılmaz
        Hakan Yılmaz
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        Bu kapsamda ünlü oyuncular Açelya Akkoyun, Atakan Özkaya, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Hakan Yılmaz, Sadi Celil Cengiz, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak ve Ufuk Özkan, Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan bağış kampanyasına destek veren ünlü isimler, bir ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekti ve yalnızca 15 dakika ayırarak kan ihtiyacı olan hastalara umut olma çağrısı yaptı.

        Sadi Celil Cengiz
        Sadi Celil Cengiz

        Ünlüler, geçen yaz aylarında da Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermiş ve mevsimsel olarak düşen kan bağışlarına dikkat çekmişlerdi. Ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren ve Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla’nın kan bağışında bulunarak yaptığı çağrı kamuoyunda yankı uyandırdı ve ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladı.

        Burak Sergen
        Burak Sergen

        Kızılay, hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan bağışlamak isteyen 18 - 65 yaş arası sağlıklı vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla genellikle 15 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

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        #ünlüler
        #Kan bağışı

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