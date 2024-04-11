Ünlülerden bayram tatili pozları
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle setlere ve sahnelere ara vererek seyahate çıktı. Kimi Ege ve Akdeniz koylarına, kimi de yurt dışına gitti
- 1
NESRİN CAVADZADE
- 2
ATA DEMİRER - ATİNA
Merhaba
- 3
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
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- 4
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
- 5
DEFNE SAMYELİ - SEYŞELLER
- 6
SEDA BAKAN - LİZBON
Okyanus havasıyla herkese iyi bayramlar...
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- 7
SALİH BADEMCİ
- 8
KAAN YILDIRIM
- 9
DEVRİM ÖZKAN
Şimdiden ne macera.
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- 10
PELİN KARAHAN
İyi bayramlar!
- 11
DEMET ÖZDEMİR - MADRİD
- 12
ALMEDA ABAZİ - ALAÇATI
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- 13
EDA ÖZERKAN
İyi bayramlar!
- 14
DOĞRA RUKAY KAMAL
Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz, iyi bayramlar.
- 15
MİNE TUGAY - İSVİÇRE
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NİLGÜN BELGÜN - MOSKOVA
Moskova'dan geriye kalan bu fotoğrafı çok sevdim. Hayat bazen tatlıdır. Yeter ki içindeki çocuğa sarıl ve onu hiç bırakma.