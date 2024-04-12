Bayramı sahnede karşıladılar
Müzik dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bayramı Türkiye'nin dört bir yanında sahnede geçirdi
- 1
Derya Uluğ - İzmir
"Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramı memleketimde, sizlerle birlikte kutlamak benim için ayrı bir keyif. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi bolca eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun."
- 2
Ebru Gündeş - Kıbrıs
"Sağlıkla, huzurla, barış ve sevgiyle hep beraber şarkılar söyleyeceğimiz, nice bayramlarımız olsun. Bugün size, bayram coşkusunu hissettireceğimiz özel bir gece hazırladık. Bayramınız kutlu olsun, her günümüz bayram olsun."
- 3
Kenan Doğulu - Antalya
-
- 4
Aleyna Tilki - Kıbrıs