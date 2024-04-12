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        Haberler Müzik Ünlüler, Ramazan Bayramı'nı sahnede karşıladılar - Magazin haberleri

        Bayramı sahnede karşıladılar

        Müzik dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bayramı Türkiye'nin dört bir yanında sahnede geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:29
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        • 1

          Derya Uluğ - İzmir

          "Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramı memleketimde, sizlerle birlikte kutlamak benim için ayrı bir keyif. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi bolca eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun."

        • 2

          Ebru Gündeş - Kıbrıs

          "Sağlıkla, huzurla, barış ve sevgiyle hep beraber şarkılar söyleyeceğimiz, nice bayramlarımız olsun. Bugün size, bayram coşkusunu hissettireceğimiz özel bir gece hazırladık. Bayramınız kutlu olsun, her günümüz bayram olsun."

        • 3

          Kenan Doğulu - Antalya

        • 4

          Aleyna Tilki - Kıbrıs

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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