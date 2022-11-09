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Ünlüler hakkında ortaya atılan tuhaf komplo teorileri! Çılgınlık mı gerçeklik mi?

Dünya çapında tanınmanın bedeli, bitmeyen komplo teorileri olsa gerek! Bazı teoriler her ne kadar kulağa çılgınca gelse de hayranlar tarafından inanılıyor. Tabii ki bunlar bir teori ancak şu bir gerçek ki hepsi oldukça ilginç!

Giriş: 09.11.2022 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • PAUL MCCARTNEY ÖLDÜ, YERİNE BAŞKASI GEÇTİ

    Bazı hayranlar, Paul McCartney'nin 1967'de bir araba kazasında öldüğünü ve yerine benzer birinin getirildiğini düşünüyor. Bu çılgın fikir, şarkıcının zaman içerisinde yüzünde meydana gelen değişimlerden çıkmıştı. 

  • AVRIL LAVIGNE YERİNE BENZERİ GEÇTİ

    Şarkıcının 2003 yılında büyükbabasının ölümünden sonra intihar ettiğine inanan hayranlar, şarkıcının yerine çok benzeyen Melissa isimli birinin geçtiğine ve bunu yapanın plak şirketi olduğuna dair bir iddiaları var. 

  • LORDE 40'LI YAŞLARINDA BİR KADIN

    1996 doğumlu ünlü şarkıcı Lorde, olgun yapısı ve yüz hatlarıyla yaşından büyük gösteriyor. Ancak bazı hayranlar onun 20'li yaşlarda genç bir kadın olduğuna değil, 40'lı yaşlarda olduğuna inanıyor. 

  • MARILYN MONROE ÖLDÜRÜLDÜ

    Marilyn Monroe, 4 Ağustos 1962'de 36 yaşındayken yatak odasında ölü bulundu. Ölümü, aşırı dozda barbitürat ve kloral hidrattan intihar olarak belirlendi. Ancak, ölümü hâlâ bir sır ve çoğu kişi onun organize bir suç örgütü, FBI veya CIA tarafından öldürüldüğüne inanıyor çünkü oyuncunun, Başkan John Kennedy ile bir ilişkisi vardı.

  • TUPAC ÖLMEDİ, KAÇTI

    Ünlü rapçi Tupac, silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Bazı hayranları onun tehlikeli yaşamının giderek daha tehlikeli hale geldiğini ve bu yüzden öldü denilerek Küba'ya kaçtığına inanıyor. 

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