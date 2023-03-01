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Ünlüler depremzedelerin kaldığı çadırlara grafiti yaptı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konteyner ve çadır kentleri gezen ünlü isimler, bir depremzedenin kaldığı AFAD çadırına İstanbul’un fethini çizdiler

Giriş: 01.03.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlüler depremzedelerin kaldığı çadırlara grafiti yaptı
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle deprem bölgesine gelen Tamer Karadağlı, Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Mustafa Kocabey, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, İslahiye ve Nurdağı’nda depremzede çocuklar ve aileleriyle buluştu.

TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ

Çadır kentte depremzede bir bebeği kucağına alarak seven Tamer Karadağlı ve ünlü isimler, bir çadırı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan ünlü isimler, çadırda kalan ailelerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Çadırda kalan aile ise ünlü isimlere Türk kahvesi ikram ederek, destekleri için teşekkür etti.

SİYAH BEYAZ KALP ÇİZDİ

Çadır kentte çocukların etkinlik alanını gezen Tamer Karadağlı ve beraberindeki ünlü isimler, çocukların hep bir ağızdan söylediği 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile karşılandı. Tamer Karadağlı, hangi takımı tuttuğunu soran çocuklara "Beşiktaş" yanıtını verdi. Çocuklarla birlikte çadıra resim yapan Karadağlı, siyah ve beyaz renklerindeki boyalarla kalp çizdi.

İsmail Hakkı Ürün ve Resul Aydemir ise çadıra İstanbul’un fethini resmetti. Ürün'ün sprey boyayla Fatih Sultan Mehmet Han'ın silüetini, Aydemir ise surları şahin topları ve Türk Bayrağı'nı çizdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın silüetini resmeden İsmail Hakkı Ürün, "Birden aklıma geldi, çizdim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han'a benzettiler ve eklemelerini de daha sonra kendileri yaptılar. Fena da olmadı. Ben resim konusunda yetenekli birisi değilim ama böyle güzel bir resim ortaya çıktı. Arkadaşlar da ekleme yapınca anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.

Resul Aydemir de "Burada hem acıları paylaşmak hem de eksik şeyleri tamamlamak için buradayız. Amacımız, çocukların gündemini değiştirmek, onları bir saatliğine de olsa acı dolu bu gündemden çıkarmaktı. Biz de tarihimizi işledik. Kalıcı bir şey olsun istedik zaten burada çocuklar el basmışlar, çeşitli interaktif etkinlikler gerçekleştirmişler. Siluet yapılınca bayrağımızı, surumuzu, şahin toplarını da yaptık. İstanbul’un fethini bu çadırlarımıza işlemiş olduk" diye konuştu.

Resmin altına 'FSM-1453' notunu da düşen ünlü isimler, çadır kentteki çocuklarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Fotoğraflar: İHA, Instagram

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