Contemporary Istanbul'a ünlü akını 0:00 / 0:00

Ünlüler, çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden Contemporary Istanbul'un açılış partisine akın etti

HABERTURK.COM

Habertürk ve Bloomberg HT’nin uzun yıllardır medya sponsorluğunu üstlendiği, çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden Contemporary İstanbul, 17 – 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl 17’nci kez düzenlenen etkinliğin ev sahibi Haliç’teki Tersane İstanbul.

İbrahim Kutluay - Edvina Sponza

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri Tersane İstanbul’un tarihi mimarisinde koleksiyoner ve sanatseverlerle buluştu. 22 ülkeden toplam 193 galerinin katıldığı fuarda 558 sanatçının 1476 eseri yer alıyor.

Hande Doğandemir

Contemporary İstanbul'un açılış partisine Hande Doğandemir, Serkan Çayoğlu, Aytaç Şaşmaz, İbrahim Kutluay - Edvina Sponza, Ece Sükan, Gülcan Arslan gibi birçok ünlü katıldı.

Aytaç Şaşmaz