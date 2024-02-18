Ünlüler Aysel Gürel'i andı
Türk müziğinin unutulmaz söz yazarlarından Aysel Gürel'in, vefatının üzerinden 16 yıl geçti. Ünlü isimler, 17 Şubat 2008'de 79 yaşındayken hayatını kaybeden Gürel'i andı
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AJDA PEKKAN
Anmadan geçemeyeceğim bir üstad daha... Işıklarda uyu Aysel Gürel. Özlemle...
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İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ
Yüzümdeki çizgilerin, her birisi bir şiir.
Şimdi söyleyin bana
Bana yaşlı mı denir? Sevdaları özlemleri
Tenime yazmışım ben
Okudukça derinleşir
Ağladıkça silinir
Şimdi söyleyin bana
Bana yaşlı mı denir?
Her çizgi bir aşkın tesellisiymiş gibi
Her çizgi sevdanın garip cilvesi
Her çizgi hasretin hançer darbesi
Şimdi söyleyin bana
Bana yaşlı mı denir?
Hepsinde bir hikâyem var
Çaresiz elvedalar
Bu yaz, bu kış, bu bahar
Acı tatlı anılar
Konuşurlar hatıralar
Birbiriyle dertleşir
Şimdi söyleyin bana
Bana yaşlı mı denir?
Aysel Gürel