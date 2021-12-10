Ünlü YouTuber 21 yıllık davayı çözdü

Ünlü dalgıç ve YouTuber Jeremy Beau Sides, 21 yıl önce ABD'nin Tennessee kırsalında kaybolan iki gencin aracını keşfetti ve yıllardır çözülemeyen davayı çözdü.
Dalgıç Jeremy Beau Sides, 'Exploring with Nug' adlı YouTube hesabında ABD'nin birçok bölgesine giderek dalış yapıyor ve bunları hesabından paylaşıyor. Ancak Sides'ın son keşfi, 21 yıllık bir olayın çözülmesini sağladı.
CNN'e konuşan Sides, kayıp kişiler veritabanını incelerken 18 yaşındaki Erin Foster ve 17 yaşındaki Jeremy Bechtel'in ilanına rastladığını ve dikkatini çektiğini söyledi.
Sides, "İki gencin ortadan kaybolduğunu gördüğümde, bu dikkatimi çekti. Son görüldükleri kasabaya baktığımda, içinden büyük bir nehir geçtiğini gördüm ve içimden bir ses bana gitmemi söyledi" dedi. Ünlü dalgıç, yaşadığı sıradışı tecrübeyi YouTube hesabından da paylaştı.
Sides tüm çekim ve düzenleme işlemlerini kendi yaptı ve ekipmanını alarak Tennessee, White County'nin ilçe merkezi Sparta'ya doğru yola çıktı. Sides'ın ilk araması başarısız olsa da videosu Kasım ayı sonlarında Foster'ın ailesinden biri tarafından White County Şerifi Steve Page'e gönderildi. Ardından Sides, Calfkiller Nehri'nde farklı alanlarda incelemelere başladı. Kısa süre sonra Sides çiftin son olarak görüldüğü aracın sular altındaki enkazına ulaştı.
Polis, Sides'in çağrısını aldıktan sonra, dakikalar içinde olay yerine geldi ve hızla plaka üzerinden eşleşme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 1998 kayıp şahıs davasıyla bağlantılı aracın içindeki insan kalıntıları bulundu.
White County polisi, 1 Aralık'ta, Nisan 2000'de kayıp olduğu bildirilen 18 yaşındaki Erin Foster ve 17 yaşındaki Jeremy Bechtel'in kullandığına uyan bir araba bulduğunu doğruladı.
Sides ise sonuca ulaşmanın heyecan verici olduğunu söylese de iki gencin ölümü ortaya çıkmasının üzücü olduğunu ifade etti. Sides en azından kayıp davası çözüldüğü için ailelerin içini bir nebze de olsa rahatlattığını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!