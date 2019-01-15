Sürücü gözaltına alındı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye, Ali K. yönetimindeki otomobil çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada, Ferahnaz Benli ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Benli, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Ali K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ



Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire Ferahnaz Benli'nin, '5 Dakikada Değişir Bütün İşler', 'Gulyabani', 'Bu Son Olsun', 'Hep Yek' gibi filmlerin yönetmeni Orçun Benli'nin annesi olduğu belirtildi. Ferahnaz Benli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga konuldu.



