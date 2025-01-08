Ünlü soprano Sinéad Campbell Wallace CRR'de

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan, günümüzün dikkat çeken dramatik sopranolarından Sinéad Campbell Wallace, Türkiye’deki ilk konseriyle 11 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak. Olağanüstü Opera Başarısı dalında Olivier Ödülü’ne aday gösterilen ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle dikkat çeken Wallace’a, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni orkestrası eşlik edecek. Konserin repertuvarı dramatik kadın kahramanların romantik, hüzünlü ve cesaret dolu hikayelerini bir araya getiren eserlerden oluşacak. İki bölüm olarak gerçekleşecek ve yaklaşık yüz dakika sürecek konser, saat 20.00’de başlayacak.

REKLAM advertisement1 REKLAM Sinéad Campbell Wallace Washington National Opera, Wigmore Hall gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde konser veren, geniş repertuarı ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken Sinéad Campbell Wallace’ın CRR vereceği konserin ilk bölümü, Puccini’nin Preludio Sinfonico eseriyle başlayacak. Eser, bestecinin senfonik dili ve armonik zenginliği ile dikkat çekiyor. Programda, Puccini’nin "Vissi d’Arte" (Tosca) ve Catalani’nin "Ebben? Ne Andro Lontana" (La Wally) aryaları, aşk ve kayıpları ele alan güçlü anlatımlarıyla yer alacak. Mascagni’nin Cavalleria Rusticana Operası’ndan "Intermezzo" bölümü ise duygusal bir ara sunacak. Wallace, Wagner’in Tannhäuser Operası’ndan "Dich, teure Halle" aryası ile programın bu bölümüne dramatik bir kapanış getirecek.

Nil Venditti İkinci bölümde, Rimsky-Korsakov’un Şehrazad, Op. 35 eseri ile Doğu’nun büyülü ve egzotik dünyasına müzikal bir yolculuk yapılacak. Binbir Gece Masalları’ndan ilham alan bu eser, zengin orkestral dokusu ve renkli temalarıyla dikkat çekiyor. Largo e maestoso’dan başlayan ve Allegro non troppo ile devam eden bölümler, dinleyicilere denizlerde ve saraylarda geçen epik bir hikâye sunacak.