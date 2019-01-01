GÜLŞEN KIRMIZISI

Popçu Gülşen, yeni yıla Kıbrıs'ta sahne alarak girdi. Konsere son şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısıyla giriş yapan Gülşen, hayranlarını adeta coşturdu. Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2018 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen sanatçı "Azur doğduğundan beri yıllarım başka bir önemi oldu. Çok fazla üretmeden, geri dönüşleriyle mutlu olduğum bir sene oldu. Ozan gibi çok büyük güç ve sound olarak harika bir durum var yanına, bunun için çok şanlısyım" dedi.