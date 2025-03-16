Asu Maralman: Annem benimle iftihar etmedi

LONDRA'DA YAŞIYOR



Asu Maralman, İngiltere'ye taşınma süreciyle ilgili ise şunları söyledi: 'İki Aile' dizisinde rol alıp, Baha Boduroğlu ile müzik yaptığım dönemde, ailemin de tanıdığı ve ağabeyimin çok yakın arkadaşından 2006'da evlenme teklifi aldım. Tanışmamdan 55 yıl sonra geldi bu teklif. Aslında ilk başlarda evlenmek istemedim. Çünkü Londra'da yaşıyordu. İki yıl boyunca gitti Türkiye'ye gidip geldi, vazgeçmedi benden. Ben kanser olduğum zaman bu kapım hiç çalmadı. 'Acaba benim bir insana ve bir aileye mi ihtiyacım var' diye düşündüm. Mantıkla bir evlilik yaptım. Çok efendi bir insanla hayatımı birleştirdim, çok da mutluyum. 6 ay Türkiye'deyiz 6 ay Londra'yız. Evde Türkçe konuşuluyor, Türk televizyon kanallarını izliyoruz, Türk yemekleri yiyoruz. Kendimi İngiltere'de gibi hissetmiyorum.

Sanatçı; "Müzik gönlümde hasretim ve hevesim o hiç bitmez" şeklinde sözlerini noktaladı.