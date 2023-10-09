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        Haberler Kültür-Sanat Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

        Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

        Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:46
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        Sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
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        Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe, 53 yaşında hayatını kaybetti.

        Akakçe, Türkiye'nin uluslararası sanat arenasında tanınması için önemli katkılarda bulunmuştu.

        Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akakçe, Türk sanatında önemli bir iz bırakmıştı...

        HALUK AKAKÇE KİMDİR?

        Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan Akakçe, The School of the Art Institute of Chicago’da lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki Royal College of Art’ta da bir yıl eğitim aldı.

        Çalışmalarıyla birçok ödül kazanan Akakçe’nin eserleri, aralarında New York'taki MoMA PS1, Londra'daki Tate Modern, Graz’daki Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ve İstanbul'daki Pera Müzesi’nin de olduğu pek çok müzede sergilendi.

        Sanatı, kişinin kendini başka şekilde ifade edemediği zamanki ifade ediş biçimi olarak tanımlayan Akakçe, çalışmalarında insan ve doğa arasındaki uyumu, insanlığın doğa üzerindeki yıkıcı etkisini ve bu etkinin doğayı nasıl şekillendirdiğini sorguladı.

        Akakçe’nin en çok konuşulan eserlerinden biri, 2000 yılında ürettiği ‘Perfect Lovers’ oldu.

        Akakçe seride, insan ve doğa arasındaki uyumu, iki insan figürü üzerinden ele aldı.

        Sanatçının önemli eserleri arasında Teddy (Ayıcık), Ahtapot, Mr H gibi kendi hayal dünyasındaki karakter ve hayvanları resmettiği eserlerle, The City of Dreams (2005), The End of the World (2010) ve The Nature of Time (2015) çalışmaları yer alıyor.

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        #Haluk Akakçe
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