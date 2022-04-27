Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Ukrayna cephesinde savaşa katıldı

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The Insider'a konuşan Ukrayna doğumlu Volobuev, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrıldığını ve Ukrayna güçlerine katıldığını ifade etti.

Volobuev kararını "Rusya'nın tarafında olup, doğduğum yerlerin bombalanmasını izleyemezdim. Ruslar babamı, tanıdıklarımı, arkadaşlarımı öldürüyor. Babam 1 ay boyunca soğuk bir bodrum katına sığınmak zorunda kaldı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utanıyordu" diyerek açıkladı.

50 yaşındaki Volobuev, Gazprombank'ın Halkla İlişkiler ekibinin bir parçası olduğunu, 33 yıllık kariyerini geride bıraktığını belirtti ve "Rusya'dan kimse ayrıldığımı bilmiyordu" diye ekledi.

"OLİGARKLARIN ÖLÜMÜ İNTİHAR DEĞİL"

Volobuev ayrıca eski Gazprombank yöneticisi Vladislav Avaev ve eski enerji devi Novatek'in üst düzey yöneticisi Sergei Protosenya'nın peş peşe cinayet-intiharlarıyla ilgili resmi açıklamaları da sorguladığını belirtti.

Volobuev, Liga.net'e verdiği demeçte, "Bunların intihar olduğuna inanmıyorum" dedi ve Avaev'in ölümünün 'çok fazla şey biliyor olabileceği için sahnelenmiş olabileceğini' sözlerine ekledi.

RUSYA'YI TERK EDEN İSİMLER

Moscow Times'ın haberine göre savaş sırasında Rusya'yı terk ettiği bilinen diğer üst düzey yöneticiler ve yetkililer arasında Sberbank yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı Lev Khasis, Anatoly Chubais ve Aeroflot CEO yardımcısı Andrei Panov yer alıyor.