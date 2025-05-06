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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü rapçi Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur) tutuklandı - Magazin haberleri

        Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

        Sahne adı Lvbel C5 olan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucuya özendirmek suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:57
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; son dönemde 'HavHavHav' isimli şarkısıyla gündemde olan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

        Ünlü rapçi, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Süleyman Burak Bodur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

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        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı: Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan LVBEL C5’in avukatı Faruk Lokman, müvekkiline suçlamanın CİMER’e isimsiz bir ihbar nedeniyle olduğunu söyledi;

        "Türkiye'de Lvbel C5 olarak tanınan müvekkilim Süleyman Burak BODUR isimli ünlü rap sanatçısı hakkında basında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duymaktayız.

        Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır.

        İsimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesine ifadeye çağrılmıştır.

        05.05.2025 günü müvekkilim kendi rızası ile ifade vermeye gitmiş ve devamında bahsettiğimiz 2 şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen Tutuklanmaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliğine tutulmasına karar verilmiştir.

        Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam etmektedir.

        Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin Devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır.

        En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur."

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        #Süleyman Burak Bodur
        #Lvbel C5

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