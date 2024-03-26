Ünlü rapçi Diddy'nin evine polis baskını

BİRDEN FAZLA DAVASI VAR

Ardından başka bir kadın, Diddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etmişti. Diddy'nin, henüz 17 yaşındayken ünlü rapçi ve iki arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden bir başka kadınla da davası sürüyor.