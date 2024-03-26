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        Haberler Dünyadan Ünlü rapçi Diddy'nin evine polis baskını - magazin haberleri

        Ünlü rapçi Diddy'nin evine polis baskını

        Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan ünlü rapçi Diddy'nin evine polis baskını düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:15
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        • 1

          Hakkında cinsel taciz ve seks ticareti yapma suçlamaları olan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un Los Angeles ve Miami'deki iki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi. Polisin ve çok sayıda ajanın iki evi de çembere aldığı görüldü.

        • 2

          KANITLAR KUTULARLA TAŞINDI

          Cinsel taciz ve tecavüz davalarıyla karşı karşıya olan ABD'li şarkıcının evlerinden, üzerinde 'kanıt' yazan kutular çıkarıldı.

        • 3

          Diddy'nin iki evde de olmadığı belirlense de özel jetinin Karayipler'deki Antigua'ya kadar takip edildiği belirtildi. Şarkıcının Miami'deki bir havalimanı çevresinde görüldüğü de iddia edildi.

        • 4

          Los Angeles'taki zengin semti olarak bilinen Holmby Hills'teki evin etrafına polis hattı çekildi en az iki kişinin kelepçelendiği görüldü.

        • 5

          Baskın esnasında helikopterler sahada tur atarken, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı silahlı ajanlar, Diddy'nin iki evinde de arama yaptı.

        • 6

          Polis köpeklerinin de eşlik ettiği baskınların, New York'ta devam eden seks ticareti soruşturmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

        • 7

          ESKİ SEVGİLİSİ DE SUÇLAMIŞTI

          54 yaşındaki Diddy, bir süredir cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargının hedefinde. Asıl adı Casandra Ventura olan şarkıcı Cassie, eski sevgilisi olan ünlü rapçiyi kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunmakla ve şiddet uygulamakla suçlamıştı. Diddy iddiaları reddederken, ikili arasındaki dava kasım ayında anlaşmayla sonuçlanmıştı.

        • 8

          BİRDEN FAZLA DAVASI VAR

          Ardından başka bir kadın, Diddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etmişti. Diddy'nin, henüz 17 yaşındayken ünlü rapçi ve iki arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden bir başka kadınla da davası sürüyor.

        • 9

          Ünlü rapçi, bir erkek yapımcıya cinsel saldırıda bulunmakla da suçlandı. Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones, Diddy'nin kendisinden seks işçilerini işe almasını ve onlarla birlikte olmasını istediğini, ayrıca bütün bu yasa dışı faaliyetleri belgeleyen yüzlerce saatlik videoya sahip olduğunu öne sürdü.

        • 10

          "PARA KOPARMAK İSTİYORLAR"

          Hakkındaki suçlamalar ve açılmış davalar nedeniyle Diddy'nin çok sayıda anlaşması iptal edildi. Şarkıcılığın yanı sıra müzik yapımcılığı da yapan Diddy, hakkındaki suçlamaların kendisinden para koparmak amacıyla yapıldığını söyleyerek kendini savundu.

        • 11

          Ünlü rapçi, 2024 yılı itibarıyla 800 milyon dolarlık bir servete sahip.

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