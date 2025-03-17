Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Magazin haberleri

Rüzgar Aksoy - Yasemin Sancaklı; "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" mesajını paylaşarak, bebek beklediklerini açıkladı.

REKLAM advertisement1 İkili, müjdeli haberi duyurmalarının ardından, komşuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir araya geldi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti de bir yıl önce kızları Mira Milena’yı kucağına almıştı.