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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oluyor

        2023'te dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile hayatını birleştiren oyuncu Rüzgar Aksoy baba olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 09:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Bebek geliyor
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        Rüzgar Aksoy - Yasemin Sancaklı; "Mucizeyi beklerken… Demek her şey senin içinmiş…" mesajını paylaşarak, bebek beklediklerini açıkladı.

        İkili, müjdeli haberi duyurmalarının ardından, komşuları Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir araya geldi.

        Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti de bir yıl önce kızları Mira Milena’yı kucağına almıştı.

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        #rüzgar aksoy

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