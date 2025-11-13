Ünlü oyuncu kanseri yendi

2022’de cilt kanserinin en ölümcül türü olan Melanomaya yakalanan Teddi Mellencamp, 16 kez ameliyat oldu.

Teddi Mellencamp, en sonunda kanseri yendiğini düşünerek rahat bir nefes almıştı ki doktorlar beyninde golf topu büyüklüğünde dört tümör buldu. Acil şekilde ameliyata alınan Mellencamp aslında kanserden kurtulamadığı, aksine akciğerlerine ve beynine yayıldığı ortaya çıktı. Doktorları, kanserinin artık dördüncü evrede olduğunu ve yaşama şansının da yüzde 50 olduğunu söyledi.

44 yaşındaki 3 çocuk annesi Teddi Mellencamp, bağışıklık sistemini sağlam tutmak için Immünoterapi alırken yaptırdığı son taramada vücudunda kanser olmadığını öğrendi. Mellencamp, duygularını şöyle dile getirdi; "Bana söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki uyuşmuştum. Hâlâ kendimi hasta hissettiğim günler olacak. Çünkü hâlâ Immünoterapi görüyorum. Bu yüzden hâlâ mücadele ediyorum. Çünkü mücadele etmek zorundasınız."