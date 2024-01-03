Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ilk kez baba oldu: İşte kızının adı

        Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ilk kez baba oldu

        Hande Ünal ile uzun yıllardır aşk yaşayan İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Birlikteliklerine devam eden çift geçtiğimiz günlerde bebek sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Güneşi Beklerken", "Sen Kapımı Çal" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti.

        • 2

          İLK KEZ ANNE VE BABA OLDULAR

          Sosyal medya hesapları üzerinden bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını kucaklarına aldı.

          İddialara göre İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal dün sabah saat 08.23'te doğum yaptı.

        • 3

          BEBEĞİN ADI BELLİ OLDU

          İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın kızlarına Azra ismini koyduklarını söyleniyor.

        • 4

          Yaklaşık 2 kilo 600 gram ile dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgiler arasında.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Habertürk Anasayfa