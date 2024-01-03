Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ilk kez baba oldu
Hande Ünal ile uzun yıllardır aşk yaşayan İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Birlikteliklerine devam eden çift geçtiğimiz günlerde bebek sahibi oldu
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"Güneşi Beklerken", "Sen Kapımı Çal" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti.
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İLK KEZ ANNE VE BABA OLDULAR
Sosyal medya hesapları üzerinden bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını kucaklarına aldı.
İddialara göre İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal dün sabah saat 08.23'te doğum yaptı.
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BEBEĞİN ADI BELLİ OLDU
İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın kızlarına Azra ismini koyduklarını söyleniyor.
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Yaklaşık 2 kilo 600 gram ile dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgiler arasında.