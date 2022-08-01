Birçok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan, akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Hastalığının, gördüğü koranavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söyleyen Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı. Peki, Billur Kalkavan'ın son sağlık durumu nasıl?
Ünlü Yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili sevenlerini sık sık bilgilendiriyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçıya destek mesajları yağmıştı. Billur Kalkavan geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu oldu.
BİLLUR KALKAVAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Evinde dinlenen Billur Kalkavan, en büyük moral kaynağı kedileri ile vakit geçiriyor.
Akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.
Tedavisinin devam ettiğini ve enerjisi olmadığı için paylaşım yapamadığını ifade eden Billur Kalkavan, yaşadıklarını yayınladığı bir video ile anlattı.
Billur Kalkavan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Epeydir paylaşım yapmadım. Herkes merak ediyor. Ama cevap verecek hallim olmadı. Zatürre oldum. hastanede tatsız anlar yaşadım. Paylaşım yapmaya hiç enerjim olmadı. Ama tedavim güzel gidiyor. Çekim yaptık,çok yoruluyorum. Çok özür dilerim beni merak edenlerden. Sizleri çok seviyorum her şey çok güzel gidiyor.''
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