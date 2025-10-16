Habertürk
        Arif Erkin Güzelbeyoğlu vefat etti - Arif Erkin Güzelbeyoğlu neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu vefat etti

        Oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda mimar olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:12
        Ünlü oyuncu vefat etti
        Pek çok dizi ve filmde rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. 11 Eylül'de 90 yaşına giren sanatçı, hayatını kaybetti.

        "Bizimkiler" dizisinin müziklerinde de imzası bulunan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenazesi, 18 Ekim Cumartesi günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

        Hülya Koçyiğit: Bugün kalbimiz bir kez daha burkuldu. Sanat dünyamız çok kıymetli bir çınarını kaybetti. Tiyatrodan sinemaya, müzikten ekrana uzanan uzun soluklu sanat yolculuğuyla kalplerimize dokunan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onu her zaman yüzündeki o sıcak tebessümle, zarafetiyle, üretkenliğiyle ve sanatına duyduğu derin saygıyla hatırlayacağız. Arkasında bıraktığı eserlerle, gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Usta sanatçıyı saygı, sevgi ve derin bir hüzünle uğurluyoruz. Ruhu şad, yolu ışıklarla dolsun. Tüm kalbimle ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

        Zafer Algöz: Kıymetli oyuncu ve müzisyen ağabeyimiz Arif Erkin’i kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

        Erdal Özyağcılar: Mimardı, musikişinasdı, oyuncuydu, babamdı, adam gibi adamdı... Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın.

        Engin Akyürek: Güzel insan, canım arif ağabey...

        Sumru Yavrucuk: Güzel ağabeyim huzurla uyu... Dedemiz, hep kalbimizdesin...

        İlker Aksum: Ustamız, babamız seni unutmayacağız. Hoşça kal Arif Erkin.

        Seray Gözler: Saygıyla...

        Mahsun Kırmızıgül: Bugün içimde ağır bir sessizlik var. Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefat haberini aldım. Ah Arif ağabeyim ah... O, set kapandığında bile içimizde ışık bırakmayı bilen nadir insanlardandı. 'Beyaz Melek'te omuz omuza dururken, 'Hayat Devam Ediyor'da aynı nefesi paylaşırken, ondan yalnızca oyunculuğu değil; sabrı, hakkaniyeti ve insan kalmanın inceliğini öğrendik. Bilgeydi, konuşmadığında bile kalbinize dokunurdu. İyi bir usta, iyi bir ağabey, iyi bir insandı. Arif ağabey, sen hep kalbimizde yaşayacaksın. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Ailesine, sevdiklerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

        ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAKKINDA

        Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı. "Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat", "Bir Milyara Çocuk" ve "Bizimkiler" gibi pek çok görsel yapımın müziklerine de emek verdi. "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.

        "İkinci Bahar" dizisindeki 'Zülfikar Suruç' rolüyle de akıllarda yer edindi. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan "Yabancı Damat" dizisinde 'Memik Dede' karakterini canlandırdı.

        "Canım Ailem" dizisinde 'Cabbar Ağa' rolünü, 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide 'Piri Mehmet Paşa'yı canlandırdı. 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.

        #Arif Erkin Güzelbeyoğlu

