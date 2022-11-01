Kansere yenik düştü!

Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi filmlerde boy gösteren ünlü aktör Tim Roth, oğlunun ölümü ile sarsıldı. Müzik ile uğraşan Roth'un oğlu Cormac Roth, 25 yaşında hayata gözlerini yumdu. CORMAC ROTH KİMDİR? 25 yaşında hayatını kaybeden Cormac Roth, müzik ile uğraşıyordu. 2018 yılında Python albünü çıkaran Roth aynı zamanda Michel Franco'nun 2020 filmi New Order'ın müziğine de yardımcı oldu. Soundcloud hesabından da sık sık paylaşım yapıyordu.

CORMAC ROTH NEDEN ÖLDÜ? 2021 yılında kansere yakalanan 25 yaşındaki müzisyen Cormac Roth'un 16 Ekim'de hayatını kaybettiği duyurulurken, genç müzisyenin hastalık sebebiyle aşırı kilo kaybettiği ve işitme yetisinin de bir kısmını kaybettiği söylenerek, “Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti” şeklinde açıklama yapıldı. SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU Ünlü müzisyen Cormac Roth, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda, “Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Unutmayın yaşam kısa, o yüzden yaşadığınız ve nefes aldığınız sürece sevdiğiniz şeyi yapın” mesajını yazmıştı.