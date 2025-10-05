Habertürk
        Haberler Dünyadan Ünlü model Gigi Hadid dizide oynuyor

        Ünlü model Gigi Hadid dizide oynuyor

        Süper model Gigi Hadid, 'Not Suitable For Work' adlı komedi dizisinde rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:32
        Dizi oyuncusu oldu
        Ünlü model Gigi Hadid, podyumdan dizi setine transfer oldu. 30 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model, 'Not Suitable For Work' dizisinin New York'taki setinde görüntülendi.

        Ünlü model, sette üstünü değiştirdiği karavanına giderken objektiflere yansıdı.

        Hadid'in Mindy Kaling'in dizisine katılacağına dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Setteki görüntüsüyle Hadid'in konuk oyuncu olarak dizide yer aldığı anlaşıldı. Bu da Hadid'in Mindy'nin dizilerinden birinde ikinci kez yer alması anlamına geliyor.

        Hadid daha önce 'Never Have I Ever' dizisinde rol almıştı.

        Komedi dizisi 'Not Suitable For Work', Manhattan'ın en göz alıcı semti Murray Hill'de profesyonel başarı ve eğer zamanları varsa kişisel mutluluk için çabalayan, beş işkolik 20'li yaşlarındaki gencin hikâyesini konu alıyor.

        Dizide Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay ve Jay Ellis rol alıyor.

