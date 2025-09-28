Ünlü komedyen Rick Moranis yıllar sonra sinemaya dönüyor

Ünlü komedyen Rick Moranis, yıllar sonra oyunculuğa başlıyor. Moranis, 'Uzay Topları 2'nin (Spaceballs 2) yapımının başlamasıyla birlikte resmen oyunculuğa döndü.

72 yaşındaki Kanadalı oyuncu, 1987'de yer aldığı 'Uzay Topları' filminde rol almıştı.

Moranis'e, beyazperdeye dönüş filminde Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman, Anthony Carrigan, George Wyner, Daphne Zuniga ve Bill Pullman gibi oyuncular eşlik edecek.

Artık 99 yaşına gelen komedi efsanesi Mel Brooks yeni projeyi yönetemeyecek olsa da 'Yıldız Savaşları'ndaki (Star Wars) Yoda'ya benzeyen Yoğurt karakteriyle 'Uzay Topları 2'de yer alacak.

İlk filmde uzay kahramanı Lone Starr (Bill Pullman) ve yarı köpek arkadaşı Barf (John Candy), Prenses Vespa'yı (Daphne Zuniga) Dark Helmet'ın (Rick Moranis) pençesinden kurtarmak için uçan Winnebago'da görev başındaydı.

'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters), 'Eyvah Çocuklar Küçüldü!' (Honey, I Shrunk the Kids) ve 'Küçük Korku Dükkanı' (Little Shop of Horrors) gibi filmlerle 1980'lere damga vuran Moranis, eşi Ann Belsky'in 1991'de kanserden ölmesinin ardından çok az projeyle sinemada yer almıştı. Başarılı bir makyaj ve kostüm tasarımcısı olan eşi Ann Belsky, meme kanserinden hayatını kaybettiğinde, ünlü oyuncu 30'lu yaşlarının ortasındaydı.

Ünlü komedyen, son olarak 'Eyvah Kendimizi Küçülttük!' (Honey, We Shrunk Ourselves) filmiyle 1997'de sinemalarda kendini göstermiş, sonrasında daha çok seslendirme yapmıştı. Eşinin ölümünün ardından iki çocuğuna bakmaya odaklanmıştı. 1980'ler'de Hollywood'un en ünlü yıldızlarından biri olan Rick Moranis, geçen yıl New York sokaklarında görüntülenmişti.