Ünlü isimlerin derbi paylaşımları

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını; 64'e, Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.

REKLAM advertisement1 Müjde Uzman: Maç keyif vermedi ama ben aradığım keyfi nerede bulacağımı biliyorum.

Umut Oğuz: En çok kapıştığım Fenerli arkadaşımla bu akşam Metin Oktay kültüründe bir maç izledik. Keşke derbiye yakışan bir futbol izleseydik ama olsun, dostça bitti.

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