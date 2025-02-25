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        Ünlü isimlerin derbi paylaşımları

        Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan derbi, 0 - 0 sona erdi. Ünlü isimler maçtan çeşitli paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 08:21 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:21
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        Ünlü isimlerin derbi paylaşımları
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        Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını; 64'e, Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.

        Müjde Uzman: Maç keyif vermedi ama ben aradığım keyfi nerede bulacağımı biliyorum.

        Umut Oğuz: En çok kapıştığım Fenerli arkadaşımla bu akşam Metin Oktay kültüründe bir maç izledik. Keşke derbiye yakışan bir futbol izleseydik ama olsun, dostça bitti.

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