Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, bugün 106 yaşına girdi. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla kutladı.

Hülya Koçyiğit: "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek" Mustafa Kemal Atatürk... Başta Ata’mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

Türkan Şoray: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün milli mücadelenin Samsun’da atılan ilk adımıyla başladığı gün. Bize bağımsız bir ülke armağan ettiği için, Ata’mızı her gün minnetle anıyoruz.

Ajda Pekkan: 19 Mayıs kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün, milletimize ve özellikle gençlerimize armağan ettiği bu anlamlı günü, bağımsızlığa, çağdaşlığa ve aydınlık yarınlara olan inancımızla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin azmine, vizyonuna ve enerjisine inancımız tam!

Erdal Beşikçioğlu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün gençliğimizin ellerinde yanmaya devam ediyor. Biz de bu meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğiyle, motosiklet kortejimizle Anıtkabir’e yürüdük. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ancak gençlerle yaşar, gençlikle büyür! Bugün Etimesgut’ta bir bayram havası esiyor. Sabah Ata’mızın huzurundaydık, akşam ise meydanlarda binlerce yürekle aynı coşkuyu paylaşacağız. Duman sahnede, biz meydanlardayız! Bu coşku bizim, bu gelecek bizim! Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı!

Kerem Alışık: Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Doğa Rutkay Kamal: Sensiz geçen her gün, sana olan özlemimiz biraz daha büyüyor Ata'm. Yalnızca bir lider değil, karanlıktan aydınlığa yürüyen bir milletin umudu oldun. Fikrinle yolumuzu aydınlatmaya, ilkenle geleceğimizi kurmaya devam ediyoruz. Her adımda seni hissediyor, her zorlukta seni anıyoruz. Kalbimizde daima senin izindeyiz. Minnetle, sevgiyle, sonsuz özlemle... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk.